UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında Dinamo Kiev'e yenildiği mücadelede tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı büyük tepki çekmişti. Konuya ilişkin soruşturma başlatan UEFA, sarı-lacivertli kulübün cezasını açıkladı.

KISMİ SEYİRCİSİZ OYNAMA VE PARA CEZASI

UEFA'dan yapılan açıklamada, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin euro para cezası verildiği ifade edildi.