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Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi - Son Dakika

Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Son Güncelleme: 03.11.2023 22:16

Son dakika: Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı Zaha'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yoluna namağlup devam eden Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

ZAHA PERDEYİ AÇTI

33. dakikada Wilfried Zaha ceza sahasının dışından yaklaşık 30 metreden inanılmaz bir gol atarak takımını öne geçiren ilk golü attı.

Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

BİR KEZ DAHA ZAHA

İkinci yarının ilk anlarında sahneye yine Wilfried Zaha çıktı. Yıldız futbolcu, 51. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi'nin topuk pasıyla topu boş ağlara göndermeyi başardı. Durum 2-0.

Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

OMERUO ANINDA CEVAP VERDİ

54. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yere hareketlenen Kenneth Omeruo düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve farkı 1'e indirdi.

Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

MUSLERA SAKATLANDI

57. dakikada Muslera, Mamadou Fall ile çarpışıp yerde kalmasının ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

GÜNAY OYUNDA

Muslera'nın yerine 59. dakikada Günay Güvenç oyuna dahil oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Wilfried Zaha, Galatasaray, Kasımpaşa, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi - Son Dakika
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