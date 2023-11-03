Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yoluna namağlup devam eden Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
33. dakikada Wilfried Zaha ceza sahasının dışından yaklaşık 30 metreden inanılmaz bir gol atarak takımını öne geçiren ilk golü attı.
İkinci yarının ilk anlarında sahneye yine Wilfried Zaha çıktı. Yıldız futbolcu, 51. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi'nin topuk pasıyla topu boş ağlara göndermeyi başardı. Durum 2-0.
54. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yere hareketlenen Kenneth Omeruo düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve farkı 1'e indirdi.
57. dakikada Muslera, Mamadou Fall ile çarpışıp yerde kalmasının ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Muslera'nın yerine 59. dakikada Günay Güvenç oyuna dahil oldu.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi - Son Dakika