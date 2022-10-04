Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti - Son Dakika
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Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti

04.10.2022 14:39

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda rakibi GMG Kastamonuspor oldu. Eşleşme, tek maç usulü eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Tek maç usulü eleme sistemiyle oynanacak turda Galatasaray'ın da rakibi belli oldu.

GALATASARAY İÇ SAHADA OYNAYACAK

Galatasaray, Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak karşılaşmada Karadeniz ekibini, NEF Stadı'nda konuk edecek.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti - Son Dakika
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