Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Tek maç usulü eleme sistemiyle oynanacak turda Galatasaray'ın da rakibi belli oldu.
Galatasaray, Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak karşılaşmada Karadeniz ekibini, NEF Stadı'nda konuk edecek.
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