Son dakikalarda gelen gol sonrası arkadaşının şortunu indirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Son dakikalarda gelen gol sonrası arkadaşının şortunu indirdi

Haberin Videosunu İzleyin
Son dakikalarda gelen gol sonrası arkadaşının şortunu indirdi
16.08.2025 23:42  Güncelleme: 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Son dakikalarda gelen gol sonrası arkadaşının şortunu indirdi
Haber Videosu

Son dakika haberine göre, futbol maçında atılan golün ardından sevinç gösterisi bir anda skandala dönüştü. Gol atan futbolcunun arkadaşı, sevinç anında futbolcunun şortunu indirdi. Bu durum, hem sahadaki futbolcuların hem de seyircilerin büyük şaşkınlığını beraberinde getirdi. İlgili federasyonun bu duruma nasıl bir ceza vereceği merak konusu oldu.

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, sezonun açılış maçında konuk ettiği Bournemouth'u 4-2 mağlup etti.

LIVERPOOL SON DAKİKALARDA KAZANDI

Liverpool, 37. dakikada yeni transfer Ekitike'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken 49. dakikada Gakpo, farkı ikiye çıkardı. Bournemouth, 64 ve 76. dakikalarda Semenyo'nun golleriyle eşitliği yakalasa da Liverpool, 88. dakikada Chiesa ve 90+4'te Muhammed Salah'ın golleriyle 4-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

GOL SONRASI ARKADAŞININ ŞORTUNU İNDİRDİ

Liverpool'un son dakikalarda attığı gol sonrası çılgına dönen taraftarlardan biri, sürpriz bir harekete imza attı. Bir Liverpool taraftarı, arkadaşının sevindiği esnada üstündeki şortu aşağıya indirerek şaka yaptı. Şaşkına dönen taraftarın bir anda üstünü topladığı görüldü. Bu anlar telefonların kamerasına yansırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bournemouth, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakikalarda gelen gol sonrası arkadaşının şortunu indirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 00:02:11. #7.11#
SON DAKİKA: Son dakikalarda gelen gol sonrası arkadaşının şortunu indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.