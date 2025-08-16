Son dakikalarda gelen gol sonrası arkadaşının şortunu indirdi

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, sezonun açılış maçında konuk ettiği Bournemouth'u 4-2 mağlup etti.

LIVERPOOL SON DAKİKALARDA KAZANDI

Liverpool, 37. dakikada yeni transfer Ekitike'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken 49. dakikada Gakpo, farkı ikiye çıkardı. Bournemouth, 64 ve 76. dakikalarda Semenyo'nun golleriyle eşitliği yakalasa da Liverpool, 88. dakikada Chiesa ve 90+4'te Muhammed Salah'ın golleriyle 4-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

GOL SONRASI ARKADAŞININ ŞORTUNU İNDİRDİ

Liverpool'un son dakikalarda attığı gol sonrası çılgına dönen taraftarlardan biri, sürpriz bir harekete imza attı. Bir Liverpool taraftarı, arkadaşının sevindiği esnada üstündeki şortu aşağıya indirerek şaka yaptı. Şaşkına dönen taraftarın bir anda üstünü topladığı görüldü. Bu anlar telefonların kamerasına yansırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.