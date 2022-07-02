Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 2. tur müsabakalarında 2 kez arka arkaya altın kemeri alarak ebedi kemer sahibi olmak için mücadele eden favori güreşçi Ali Gürbüz, rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'e altın puanlamada yenilerek elendi.

ALİ GÜRBÜZ BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci turunda sürpriz sonuçlar çıktı. Son 2 yılın başpehlivanı ve bu yılda er meydanında şampiyon olması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacak Ali Gürbüz, elendi. 648 ve 649'uncu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil ile eşleşen Ali Gürbüz, güreşin normal süresinde yenişemedi. Altın puana giden güreşte Mehmet Yeşil Yeşil, son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz'ü yendi. Altın kemere ebedi sahip olmak için planlar yapan Gürbüz, elenince büyük üzüntü yaşadı.

MEHMET YEŞİL YEŞİL'E SU ŞİŞELERİ ATILDI

Gürbüz'ü yenen Mehmet Yeşil Yeşil ise büyük sevinç yaşarken, güreşi izleyen bazı seyirciler tarafından ıslıklandı. Soyunma odasına gitmeye çalışan Mehmet Yeşil Yeşil'e, Ali Gürbüz'ü destekleyen taraftarlar tarafından tribünlerden su şişeleri atıldı.