Son maçta Kadıköy\'deydi! İşte Mourinho\'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Bu sezonu da Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve oldukça sıkıntılı süreçten geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği merak konusu.

BOMBA İDDİA

Sezon başında Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, gelinen noktada deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu. Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde katıldığı programda istikrar vurgusu yapıp yola Mourinho ile devam edeceklerini belirtse de Portekizli teknik adam için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

EYÜPSPOR MAÇINI KADIKÖY'DE İZLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Ali Koç, eylül ayındaki seçime daha güçlü girmek için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Habere göre Fenerbahçe'nin Mourinho'nun yerine düşündüğü bir numaralı aday Vincenzo Montella. An itibarıyla A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Montella'nın, Galatasaray'ın şampiyonluk maçı olmasına karşın Fenerbahçe- Eyüpspor maçına gitmeyi tercih etmesi dikkat çekmişti.