Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?

Son noktayı koydular! Trabzonspor\'un iptal golünde karar doğru mu?
15.09.2025 08:54
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından beIN Trio ekibi, hakem Ozan Ergün'ün kararlarını değerlendirdi. Yorumcular, 11. dakikada Trabzonspor'un iptal edilen golünün "Yanlış karar" olduğunu savundu.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, dev maçta sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Dev maçın ardından ekranlara gelen beIN Trio programında hakem Ozan Ergün'ün verdiği kararlar masaya yatırıldı.

11. dakikada Trabzonspor'un iptal edilen golünda VAR müdahalesi doğru mu?

Bahattin Duran: Bu pozisyon eğer açık ve net faulle Onuachu tarafından alındıysa atak başlangıç fazı. Eğer bu bir faulse açık ve netse atak başlangıç fazıdır. Ben direkt cevabımı söyleyeyim. Bu pozisyonda VAR müdahalesi yanlış değil, çok yanlış. VAR bu pozisyona kesinlikle müdahale etmemeliydi. Kontrolsüz bir hareket olsa VAR müdahale edebilirdi. Ciddi faullü oyun olsa VAR müdahale edebilirdi. Bu pozisyon ne şiddetli hareket, ne bir fauldür. Onuachu'nun bu pozisyonda kolları doğaldır.

Deniz Çoban: Etraflıca konuşmaya gerek yok. Bu pozisyona hakem yaşandığı anda düdük çalsaydı. Bunu ekrana bile getirmezdik. Buna faul diyene saygı duyarsınız. Değil diyene de saygı duyarsınız. VAR'ın prensiplerinde çok temel bir kural vardır. Burada kontrolsüz bir müdahale olmalı. Kontrolsüz bir müdahale yok burada. Bu nedenle açık ve yanlış bir VAR müdahalesi.

Bülent Yıldırım: Fenerbahçeli oyuncu kontrolü ele geçirmiyor. Sadece topu savuşturuyor bu nedenle bu bir atak başlangıç fazı. Ben de baştan söyleyeyim. Burada VAR müdahalesi yanlış. Eğer el kol kontrolsüz olarak kullanılsa, burada açık bir ihlal olsa ancak o zaman müdahale edilebilecek bir pozisyon. Sahada gören bir hakem bunu dikkatsiz faulden bir faul çalabilirdi. Ancak VAR'ın müdahale edebilmesi için bu açık bir ihlal miydi? Bu sorunun cevabı hayır. Burada maalesef video hakemi burada maçı yöneten hakem gibi müdahalede bulunmuş. Burada müdahaleyi gereksiz bulduğumu belirterek noktayı koyayım.

17. dakikada Okay Yokuşlu'nun gördüğü kırmızı kartta VAR müdahalesi doğru mu?

"BİLEKTEKİ ESNEME KORKUNÇ"

Bülent Yıldırım: Hakem faulün şiddeti konusunda ciddi bir hata yapmıştır. Net şekilde ciddi faullü oyun, sürat çok yüksek, tabanla geliyor. Temas anında Okay 'eyvah kötü gittik' dedi. Ciddi faullü oyunun tüm kriterleri var. Taban zeminden yükselmiş, bileğe gelmiş, bilekteki esneme korkunç. Örnek bir VAR müdahalesi. Tüm açılar aynı şeyi gösteriyor. Örnek bir VAR müdahalesi.

"NET KIRMIZI KART"

Bahattin Duran: Çok açık ve net bir kırmızı kart. Hakemin sahada bunu değerlendirmesini beklerdim. Okay'ın amacı top olabilir, tabanını göstererek ve kayarak büyük risk alıyor. Topla oynasa bile hareketlerinden sorumlu olurdu. Kerem'in bilek bölgesine yaptığı acımasızca bu hareket şekil bozukluğuna da sebep oluyor. Açık ve net kırmızı kart. VAR müdahalesi yüzde yüz doğru. Bütün her şey var, kanıt var. VAR'ın müdahalesi ve hakemin kırmızı kartı doğru. Savic'in de sonraki itirazına sarı kart çıkmalıymış.

"KIRMIZI KART OLMALI"

Deniz Çoban: Savic'e itirazından ötürü minimum sarı kart, onur kırıcı olduğunu düşünüyor ise kırmızı kart olmalı. Hakem otoritesini sahada korumalı, minimum sarı kart görmesi gerekirdi. Gözünü Savic'ten kaçırdı.

