Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, transfer sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip transfer de frene basmayacak.

UMUT BOZOK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Safa Kaan'ın haberine göre Galatasaray, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuya Trabzonspor'un da ilgisi olduğu biliniyor.

GEÇEN SEZON GOL KRALI OLDU

26 yaşındaki milli forvet Umut Bozok geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 41 maçta 20 gol kaydederek Süper Lig'in gol kralı olmuştu. Bonservisi Lorient de bulunan oyuncunun kariyerinde, Metz ve Nimes gibi takımlarda bulunuyor.