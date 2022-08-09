Galatasaray, transfer sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip transfer de frene basmayacak.
Safa Kaan'ın haberine göre Galatasaray, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuya Trabzonspor'un da ilgisi olduğu biliniyor.
26 yaşındaki milli forvet Umut Bozok geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 41 maçta 20 gol kaydederek Süper Lig'in gol kralı olmuştu. Bonservisi Lorient de bulunan oyuncunun kariyerinde, Metz ve Nimes gibi takımlarda bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı - Son Dakika