Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı - Son Dakika
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Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

12.08.2022 14:02

Son olarak Galatasaray'da forma giyen 31 yaşındaki Semih Kaya, sosyal medya hesabından futbolu bıraktığını açıkladı.

En son Galatasaray formasını terleten başarılı stoper Semih Kaya, sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaşarak aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"HAYATIM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Semih Kaya yayınladığı videoda "Bu benim hayatım için bir dönüm noktası. Hayatın başka yönlerinde de kendimi denemek, yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerimi profesyonel olarak başladığım yerde Galatasaray'da noktalıyorum" dedi.

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SEMİH KAYA'NIN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Altay'ın altyapısında başlayan Semih Kaya, 2006 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 11 yılın ardından milli futbolcu 2017'de Sparta Prag'la anlaştı. 2 sezon sonra Galatasaray'a kiralık olarak dönen Semih Kaya, 2020/21 sezonunda Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya sağladı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında ise 31 yaşındaki oyuncu, tekrar Galatasaray'a transfer olmuştu. Semih Kaya Galatasaray'da 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Son Dakika Spor Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı - Son Dakika


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