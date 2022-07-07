Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi! - Son Dakika
Üye Girişi

Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!

07.07.2022 10:50

Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arma paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu. Bu konu hakkında çok sayıda yorum yapılırken, son şampiyon Trabzonspor, çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Trabzonspor, "Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hâlâ yerinde" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok kısa sürede gündem oldu. Paylaşılan gönderiye beğeni ve yorum yağdı. Fenerbahçe'nin 5 yıldız paylaşımına atıfta bulunan Trabzonspor, "Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hâlâ yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya bu paylaşımla sallandı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında aşağıda yer alan şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi 07 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 07 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi! - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
10:34 Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı
10:30 Tosunu yiyen devasa ayı dronu görünce kaçtı! Renkli görüntüler ortaya çıktı
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 11:03:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement