Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı - Son Dakika
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Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı

12.08.2022 23:52

Süper Lig'de yeni sezona hızlı bir giriş yapan son şampiyon Trabzonspor, önce İstanbulspor'u 2-0 ardından da Hatayspor'u 1-0'lık skorlarla yendi. Karadeniz temsilcisi böylelikle 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmış oldu.

Süper Lig'de sezonun ilk maçında İstanbulspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, Hatayspor'u da 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer 35 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

38 YIL SONRA İLK

Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, bordo mavili takımın başında üst üste iki sezonda ikide iki yaparak başlayan ilk hoca oldu.

ABDULLAH AVCI'DAN MÜTHİŞ BAŞARI

Öte yandan Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 80. karşılaşmada 50. galibiyetini de elde etmiş oldu.

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Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı - Son Dakika


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