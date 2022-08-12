Süper Lig'de sezonun ilk maçında İstanbulspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, Hatayspor'u da 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer 35 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, bordo mavili takımın başında üst üste iki sezonda ikide iki yaparak başlayan ilk hoca oldu.
Öte yandan Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 80. karşılaşmada 50. galibiyetini de elde etmiş oldu.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı - Son Dakika