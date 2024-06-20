Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı

Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı

EURO 2024 C grubunda yer alan Slovenya ile Sırbistan kritik maçta karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Slovenlerin golünü 75. dakikada Karnicnik atarken, Sırbistan'ın golü 90+6'dakikada Jovic'ten geldi.

20.06.2024 18:01
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Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçta Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı.

Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı

SIRBİSTAN SON ANDA ATTI

Slovenlerin golünü 75. dakikada Karnicnik kaydetti. Sırbistan'ın golü ise 90+6'dakikada Jovic'ten geldi. Sırbistan'da Fenerbahçeli Tadic 81 dakika görev yaptı.

Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı

PUAN DURUMU

Bu maç sonrasında C Grubu'nda oluşan puan durumu ise şu şekilde;

  • 1- İngiltere (3 Puan)
  • 2- Slovenya (2 Puan)
  • 3- Danimarka (1 Puan)
  • 4- Sırbistan (1 Puan)

Sırbistan, Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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