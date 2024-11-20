Soner Aydoğdu: 'Sezonu İyi Geçiriyoruz' - Son Dakika
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Soner Aydoğdu: 'Sezonu İyi Geçiriyoruz'

Soner Aydoğdu: \'Sezonu İyi Geçiriyoruz\'

Samsunspor'un Soner Aydoğdu, ligde iyi bir sezon geçirmek ve Alanyaspor maçını kazanmak istediklerini belirtti.

20.11.2024 18:46
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Soner Aydoğdu, ligde iyi bir sezon geçirdiklerini, bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin orta sahaya oyuncusu Soner Aydoğdu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım Pazar günü oynayacakları Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi.

Samsunspor'un iki hafta üst üstte iç sahada oynayacağına işaret eden Soner, "Önümüzde zorlu maçlar var. İç sahada taraftarımızla çok coşkulu ve istekli oynuyoruz. İçerideki iki maçımızı avantaja çevirmek ve kazanmak istiyoruz." dedi.

Başarıya takım odaklı baktıklarını, bireysel anlamda herkes en iyisini ortaya koyunca bunun takıma yansıdığını dile getiren Soner, "Tabii ki en önemli olan takım. Burada herkes takıma bir şekilde katkı vermeye çalışıyor. Bu yıl ligde iyi bir sezon geçiriyoruz. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Forma şansı bulduğu her dakikanın değerini bilerek, sahada takıma katkı vermeye çalıştığını anlatan Soner Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Son haftalarda Allah yardım etti, takıma gol ve asist katkısı verdim. Bu sene transfer yasağımız var. Herkes gerçekten işine sahip çıkıyor ve aidiyet duygusu ile sahada mücadelesini veriyor. İnşallah bundan sonraki süreçte hem ben hem de takım arkadaşlarım Samsunspor'a katkı vermek için çabalayacağız. Bütün gayemiz bu yönde."

Öte yandan Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusunun ardından aktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Samsunspor, yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Soner Aydoğdu: 'Sezonu İyi Geçiriyoruz' - Son Dakika

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