Soner Çavuşoğlu Boluspor Başkanlığına Adaylığını Açıkladı - Son Dakika
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Soner Çavuşoğlu Boluspor Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Soner Çavuşoğlu Boluspor Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

İş insanı Soner Çavuşoğlu, 9 Temmuz'da yapılacak olan Boluspor olağanüstü kongresinde başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Çavuşoğlu, projelerini ve yatırım planlarını açıklarken, Boluspor'un UEFA'da oynayacağını iddia etti.

05.07.2024 14:15  Güncelleme: 14:17
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İş insanı Soner Çavuşoğlu, 9 Temmuz'da olağanüstü kongresini gerçekleştirecek olan Boluspor'un başkanlığına adaylığını açıkladı. Proje ve yatırım planlarını yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "5 yılın sonunda Boluspor'un UEFA'da oynayacağını da iddia ediyorum. Bunu da herkes bilsin" dedi.

Trendyol 1.Lig takımlarından Boluspor, olağanüstü kongreye gidiyor. Kongre öncesinde iş insanı Soner Çavuşoğlu başkanlık için adaylığını açıkladı. 9 Temmuz Salı günü yapılacak olan kongre öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, yatırım ve projelerinin hazır olduğunu ifade etti.

"Boluspor başkanlığına adaylığımızı koyduk"

Üreten ve gelir sağlayan bir Boluspor oluşturacaklarını ifade eden Soner Çavuşoğlu, "Geçen hafta Boluspor başkanlığına adaylığımızı koyduk. Yönetim kurulumuz, Boluspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için elimizden geleni yapacağımızı biliyor. Bu adaylığa nasıl başladık? Savaş Başkanın ve mevcut yönetimin artık önümüzdeki sezona aday olmayacağını defalarca söylemesinden sonra herhangi bir aday da çıkmadığından dolayı biz Boluspor başkanlığına adaylığımızı koyduk. Biliyorsunuz, Boluspor Türkiye'nin, Anadolu'nun en önemli kulüplerinden biridir. Bu kulübün daha iyi yerlerde olabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Geleceğin Boluspor'unu kurabilmek için elimizden geleni yapacağız"

Boluspor'u en çok zorlayan problemlerin başında maddi sıkıntıların yer aldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Savaş Başkan bunu Vali Beyle, belediye başkanıyla, kamuoyuyla defalarca paylaştı. Biz de 'Bu konuda Boluspor'a neler katabiliriz?' düşüncesiyle bir araya geldik. Önümüzdeki sezonda en iyi şartlarda savaşan, mücadeleci, genç ve yetenekli oyuncularla geleceğin Boluspor'unu kurabilmek için elimizden geleni yapacağız. Tabii öncesinde sayın valim, sayın belediye başkanımla özel görüştüm. Belediye başkanımızla birkaç sefer bir araya geldik. Projelerimizi anlattık. Onlar da bizim projelerimizden heyecanlandılar ve çok mutlu oldular" ifadelerini kullandı.

"Boluspor artık üretime geçmeli"

Soner Çavuşoğlu, Boluspor'un artık üretime geçmesi gerektiğini kaydederek, "Bugün futbol takımlarına bakıldığı zaman Boluspor'da bir oyuncunun aldığı maaş 300, 500, 700 bin TL gibi çok yüksek rakamlar. Bize göre demiyorum. Futbol bu rakamlar piyasasında normaldir ama üretmeyen, geliri olmayan bir Boluspor için bunlar çok büyük rakamlardır. Bunlarla ilgili de bütün çalışmalarımızı yaptık" diye konuştu.

"5 yılın sonunda Boluspor'un UEFA'da oynayacağını da iddia ediyorum"

Boluspor için önümüzdeki birkaç yılın sancılı geçeceğini öngören Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonraki yıllarda ben eminim, siz de göreceksiniz 5 yıllık bir yatırım süreci olacak. Bir 5 yılın sonunda Boluspor kesinlikle ve kesinlikle kasasında parası olan, üretimi olan ve gelirleri olan bir kulüp olacak. Bu 5 yıl sürecinde de ilk 3 yılı yatırımlar ve planlamayla geçecek. Ama 5 yılın sonunda ben şunun sözünü veriyorum; Boluspor Süper Lig'de olacak. Küçük hedefimiz yok. 5 yılın sonunda Boluspor'un UEFA'da oynayacağını da iddia ediyorum. Bunu da herkes bilsin."

"Şirketleşmenin hiçbir manası da yok"

Çavuşoğlu, Boluspor'un şirketleşmesine karşı olduğunu da belirterek, "Boluspor'un son zamanlardaki en büyük yatırımı olması gereken ve birçok yöneticilerin de birleştiği konu şirketleşme. Ben şirketleşmeye şu anda hiç sıcak bakmıyorum. Bizim yönetimimizde şirketleşme olayı ancak Boluspor'un gelirleri olduktan sonra bu işi planlamaya alacağız. Şirketleştiğin zaman Boluspor sadece AŞ olarak görünecek ama hiçbir geliri olmayacak, yok zaten. Şirketleşmenin hiçbir manası da yok. Bugün çok üzülerek bakıyoruz ki bütün çaba, gayret bir şahsa şirketleşip önü temizlenip Boluspor'un teslim edilmesi. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Borcu için, alacaklar için Boluspor'un bir şahsa satılması. Ben bunu asla yaptırmayacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım birilerine verilmemesi için, peşkeş çekilmemesi için. Bu net. Boluspor'un şu anda 200 milyon TL borcu var. Biz bu borcu kapatmak için gideceğiz bir şahsa bu şirketi yani maalesef Bolu'yu satacağız. Bolu'yu seven, Boluspor'u seven kim olursa olsun buna karşı çıkacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Soner Çavuşoğlu Boluspor Başkanlığına Adaylığını Açıkladı - Son Dakika

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