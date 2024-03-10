Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı - Son Dakika
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Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı

Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid\'de ilk golünü attı

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in 4-0 kazandığı Celta Vigo maçında Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Uzatmalarda oyuna giren Arda, muazzam bir gol attı.

10.03.2024 22:37  Güncelleme: 23:06
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İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in 4-0 kazandığı Celta Vigo maçında milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

UZATMALARDA OYUNA GİRDİ

Ancelotti'nin 90. dakikada oyuna almasıyla birlikte sahaya giren Arda Güler, ceza sahası önünde aldığı topu ağlarla buluşturdu. Rakip kaleciyi de geçen milli oyuncumuz muazzam bir gol atarak Real Madrid kariyerinde defteri açmış oldu.

İşte Arda'nın o golü;

Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı
Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa POLAT: Teknik olarak tek gol atan oyuncu, sağolsun celta vigo golleri kendi kalesine attı. İnşallah devamı gelir.. 18 1 Yanıtla
  • Oguz Kaplan: Süper bir gol tebrikler arda 16 1 Yanıtla
  • Hasan Vanlı: nihayet ya:) 15 0 Yanıtla
  • huseyin ergun: Formanın ve gollerin devamını bekliyoruz, inşallah. 11 0 Yanıtla
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