Üye Girişi
Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDİ Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDİ Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü

27.01.2022 11:25
Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDİ Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 17. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 17. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yozgat temsilcisi, başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde Sorgun Spor Salonu'nda bir antrenman gerçekleştirdi.

Aksoy, antrenman sonrası AA muhabirine, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak geçen hafta oynadıkları Altekma maçından şanssız bir şekilde yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Bu yenilgiyi beklemediklerini ifade eden Aksoy, "Yakaladığımız 3 maçlık galibiyet serisi Altekma maçıyla bozuldu. Bu hafta ligin en güçlü ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacağız. İlk yarıda evimizde oynadığımız maçta galibiyeti son sette kaçırmıştık. Rakibimizi yenerek hem geçen haftayı telafi etmek hem de yeni seri yakalamak istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı galibiyet odaklı yaptık." diye konuştu.

???????

Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDİ Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDİ Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDİ Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500

Sorgun Belediyespor, Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDİ Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


Kastamonu'da kar kalınlığının 2 metreyi geçti! Vatandaşlar kaybolan araçlarını aramaya başladı Kastamonu'da kar kalınlığının 2 metreyi geçti! Vatandaşlar kaybolan araçlarını aramaya başladı         
11:57
27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:51
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
Küfrettiği için iş arkadaşının başına çekiçle vura vura yaraladığı adam hayatını kaybetti Küfrettiği için iş arkadaşının başına çekiçle vura vura yaraladığı adam hayatını kaybetti         
10:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
11:51 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
11:50 Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler
11:48 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?
11:39 Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz
11:29 Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu?
11:23 Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı
11:20 Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti
11:17 Avukat Kudbettin Kaya da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı aynı balık restoranında öldürülmüştü
11:15 Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor
11:12 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 12:07:04. #1.12#
SON DAKİKA: Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDİ Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement