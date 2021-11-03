Sorgun Belediyespor Yeni Kızıltepespor maçına hazırlanıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, 6 Kasım Cumartesi günü Mardin deplasmanında oynayacağı Yeni Kızıltepespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Atak karşılama ve savunma, sıçrama ve blok hareketleri, açma germe, top tutma, manşet, servis, smaç, geriden oyun kurma ile süren antrenman, bire bir, ikiye iki ve üçe üç maçlarla sona erdi.

Antrenman sonrası AA muhabirine açıklama yapan Aksoy, lige çok iyi başlangıç yapıp üç maçı kazanmalarının ardından üst üste iki yenilgi aldıklarını söyledi.

Aksoy, "Hafta sonu deplasmanda Yeni Kızıltepespor ile oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de iyi bir takımız. Bu maçı kazanmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtıp iyi bir mücadele örneği vererek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." dedi.