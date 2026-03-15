Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündeminde olan Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.sezon gösterdiği başarılı performansla birçok Avrupa takımının ilgi odağı oldu.

ASTON VILLA'DAN 35 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fichajes'in haberine göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, sezon sonunda Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor. Haberde, İngiliz kulübünün 30 yaşındaki golcü için Atletico Madrid'e 35 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Aston Villa'nın teklifinin, 30 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euroluk bonustan oluştuğu aktarıldı.

ASTON VILLA SÜRPRİZ OLMAZSA SATACAK

Haberin devamında, Atletico Madrid'in sürpriz bir durum yaşanmaması durumunda Sörloth ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı, 2 yıl daha sözleşmesi olan yıldız ismine cazip bir teklif geldiğinde kabul edeceği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız yıllarda Trabzonspor'da da forma giyen Sörloth, bu sezon çıktığı 41 maçta 16 gol atmayı başardı.