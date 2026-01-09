Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde - Son Dakika
Spor

Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde

Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde
09.01.2026 00:08
İspanya Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid, derbide Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Real Madrid'in gollerini Federico Valverde ve Rodrygo atarken Atletico Madrid'in tek golü Alexander Sörloth ile geldi. Böylelikle İspanya Süper Kupa'nın final maçında Real Madrid, Barcelona'nın rakibi oldu.

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid derbide karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın King Abdullah Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid, 2-1 kazandı.

SORLOTH'UN GOLÜ YETMEDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Federico Valverde, 55. dakikada Rodrygo kaydetti. Atletico Madrid, karşılaşmanın 58. dakikasında Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Alexander Sörloth'un attığı golle farkı bire indirdi ancak takımı adına yeterli olmadı. Norveçli oyuncu, bu sezonki yedinci golünü attı.

ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, yedek kulübesinde başlattığı milli futbolcumuz Arda Güler'i 81. dakikada oyuna aldı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını finale yazdırdı ve Barcelona'nın rakibi oldu. Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.

