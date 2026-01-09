Sörloth\'un golü Atletico Madrid\'e yetmedi! Real Madrid finalde

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid derbide karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın King Abdullah Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid, 2-1 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Federico Valverde, 55. dakikada Rodrygo kaydetti. Atletico Madrid, karşılaşmanın 58. dakikasında Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Alexander Sörloth'un attığı golle farkı bire indirdi ancak takımı adına yeterli olmadı. Norveçli oyuncu, bu sezonki yedinci golünü attı.
Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, yedek kulübesinde başlattığı milli futbolcumuz Arda Güler'i 81. dakikada oyuna aldı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını finale yazdırdı ve Barcelona'nın rakibi oldu. Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.
