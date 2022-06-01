Sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus ve Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri çok benziyorlar - Son Dakika
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Sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus ve Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri çok benziyorlar

01.06.2022 12:28

Fenerbahçe, anlaşma aşamasında olduğu dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Taraftarlar Jorge Jesus'u sosyal medyada Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterine benzetti. Bir dönem Türkiye'yi kasıp kavuran dizide Musa Uzunlar'ın hayat verdiği "İskender Büyük" karakterine benzetilen Jorge Jesus ile ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu. Sarı-lacivertliler, 1 Haziran gecesi İstanbul'a getirdiği deneyimli hocayla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni hocalarını coşkuyla karşılarken sosyal medyada "İskender Büyük" çok konuşulanlar arasına girdi.

İKİLİ ARASINDAKİ BENZERLİK HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'u Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri "İskender Büyük"e benzetti. Sosyal medyada konuya ilişkin binlerce paylaşım yapılırken, dizide oyuncu Musa Uzunlar'ın hayat verdiği "İskender Büyük" karakteri çok konuşulanlar arasına girdi. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil başka takımları destekleyen futbolseverler de bu benzerliğe ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Jorge Jesus'u Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterine benzetti
Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Jorge Jesus'u Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterine benzetti
Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Jorge Jesus'u Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterine benzetti
Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Jorge Jesus'u Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterine benzetti
Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Jorge Jesus'u Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterine benzetti
Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Jorge Jesus'u Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterine benzetti
Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Jorge Jesus'u Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterine benzetti
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Kurtlar Vadisi, Jorge Jesus, Fenerbahçe, İskender, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus ve Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri çok benziyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus ve Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri çok benziyorlar - Son Dakika
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