Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu. Sarı-lacivertliler, 1 Haziran gecesi İstanbul'a getirdiği deneyimli hocayla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni hocalarını coşkuyla karşılarken sosyal medyada "İskender Büyük" çok konuşulanlar arasına girdi.
Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'u Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri "İskender Büyük"e benzetti. Sosyal medyada konuya ilişkin binlerce paylaşım yapılırken, dizide oyuncu Musa Uzunlar'ın hayat verdiği "İskender Büyük" karakteri çok konuşulanlar arasına girdi. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil başka takımları destekleyen futbolseverler de bu benzerliğe ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Son Dakika › Spor › Sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus ve Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri çok benziyorlar - Son Dakika