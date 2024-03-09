Şota Arveladze: 'Çok ağır yenilgi aldık' - Son Dakika
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Spor

Şota Arveladze: 'Çok ağır yenilgi aldık'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor maçının ardından yapılan açıklamada, takımın inanılmaz geri çekildiğini ve çok ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi. Arveladze, maçın ilk bölümünde daha iyi bir performans sergileyebileceklerini ancak geri kaçtıklarını belirtti. Takımı ön tarafta tutmak için çalıştıklarını vurgulayan Arveladze, bugün ise inanılmaz geri gittiklerini ve ceza sahasından çıkamadıklarını ifade etti. Maçta attıkları iki golün de şanssızlık olduğunu belirten Arveladze, bu ağır mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

09.03.2024 23:23  Güncelleme: 23:26
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- Şota Arveladze: "Çok ağır yenilgi aldık"

TRABZON - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bugün inanılmaz geri çekildiklerini belirterek, çok ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladve, çok ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Maçın ilk bölümünde bir şeyler yapabilirdik. Çok geri kaçtık. Takımı ön tarafta tutmak için çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz haftalardır. Bugün inanılmaz geri gittik. Ceza sahasından çıkamadık. Şanssızlıklar olabilir, bugün kalemize iki gol attık. Onun için çok ağır bir mağlubiyet, çok üzgünüm" dedi.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Şota Arveladze, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şota Arveladze: 'Çok ağır yenilgi aldık' - Son Dakika

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