Spor

- Şota Arveladze: "Çok ağır yenilgi aldık"

TRABZON - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bugün inanılmaz geri çekildiklerini belirterek, çok ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladve, çok ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Maçın ilk bölümünde bir şeyler yapabilirdik. Çok geri kaçtık. Takımı ön tarafta tutmak için çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz haftalardır. Bugün inanılmaz geri gittik. Ceza sahasından çıkamadık. Şanssızlıklar olabilir, bugün kalemize iki gol attık. Onun için çok ağır bir mağlubiyet, çok üzgünüm" dedi.