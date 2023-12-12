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Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü olarak göreve başladı - Son Dakika
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Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü olarak göreve başladı

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Şota Arveladze, takımla ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesi saha içi toplantı yapıldı ve ardından oyuncularla çalışmalara başlandı. Şota, oyuncularla sürekli iletişim halinde olarak isteklerini dile getirdi.

Şota Arveladze, Fatih Karagümrük\'ün yeni teknik direktörü olarak göreve başladı
12.12.2023 - 18:11,
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VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Şota Arveladze, kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saha içi toplantıyla başladı. Isınma koşularının ardından pas çalışması yapan Fatih Karagümrük, son bölümde çift kale taktik maç yaptı.

Teknik direktör Şota, çalışma sırasında oyuncularla sürekli diyalog kurarak isteklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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