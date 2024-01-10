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Şota Arveladze: Fazladan dinlenmek çok önemli - Son Dakika
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Şota Arveladze: Fazladan dinlenmek çok önemli

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Teknik direktör Şota Arveladze, maç sonrası yaptığı açıklamada fazladan dinlenmenin bu tarz maçlarda önemli olduğunu belirtti. İlk yarıya taze başladıklarını ve iyi pozisyonlara girdiklerini söyleyen Şota, ikinci yarıda yapılan taktiksel değişiklikle kontrolü kaybetmediklerini ve 3 puanı almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Şota Arveladze: Fazladan dinlenmek çok önemli
10.01.2024 - 19:57,
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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Mondihome Kayserispor'u 4-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, fazladan dinlenmenin bu maçlarda çok önemli olduğunu söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şota, ilk yarıya taze başladıklarını belirtti.

İlk devreyi değerlendiren Şota, "Ekstradan dinlenmek bu tarz maçlarda çok faydalı oluyor. İlk yarıya biraz daha taze başladık ve baya iyi pozisyonlara girdik. Üç gol de attık. İlk yarının son dakikalarda da hiç beklenmedik bir şekilde bir taç oldu. Sonrasında top ortaya düştü ve gol yedik. Böylece rakibe de ümit verdik." diye konuştu.

Mondihome Kayserispor'un topa hakim olan ve arkaya iyi koşan bir takım olduğunu belirten Şota, "İkinci devrede 10-12 dakika topu onlara verdik. Sonrasında bir taktiksel değişiklik yaptık ve kontrolü kaybetmedik. Gol bulamadığımız üç maçtan sonra bu karşılaşmada 4 kez gol attık. Önemli bir takımı yenerek 3 puan aldık. Bundan dolayı mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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