Şota Arveladze: İkinci gol sonrası işlerimiz kolaylaştı

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VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yendikleri maçta attıkları ikinci gol sonrası işlerinin kolaylaştığını söyledi.

Şota Arveladze, RAMS Park'ta müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu belirten Şota, "Kaleye çok yakın olmak istemedik. Galatasaray'da hücum yönü iyi oyuncular var. Çok orta açıyorlar, bekleri aktif ve kanatları içeriye giriyor. Bu tarz takımlar, savunma oyuncularını çok zorluyor. Golümüz de erken geldi. Galatasaraylı oyuncular, golü erken atmak isterken acele etti ve hata yaptı. İkinci gol de güzel zamanda geldi. Sonrasında işim kolaylaştı çünkü 5'li savunmaya döndük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kupadaki hedeflerinden bahseden Şota, "Galatasaray'ı mağlup ettim. Şimdi Trabzonspor'u yenicem, sonra finalde kim gelirse onu yenicem. Sistem de öyle zaten. Bütün şampiyonları yenicem." diye konuştu.

Bu tarz maçlarda oyuncuları motive etmeye gerek olmadığını belirten Şota, "Oyuncular, kendilerini hocasız motive ediyor. Seyircisiz maçlarda oyuncuyu motive olmak zor oluyor. Bu atmosferde oyuncuyu motive etmek daha kolay." şeklinde görüş belirtti.

" Emre Mor'u okumak zor"

Şota, Emre Mor'un milli takıma alınma ihtimali ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Büyük turnuvalardan önce en az 3-4 hafta hazırlık olmalı. Emre Mor ise milli takımın teknik ekibi tarafından beğeniliyorsa alınır. Fiziksel olarak iyi olmayan bir Emre Mor'u almayabilirsin ama bence oyuncunun beğenilmeme şansı yok. Emre Mor'u okumak zor. Ne yapacağını tahmin edemezsiniz. Aynı Messi gibi. Milli takım hocaları ne düşünüyor bilmiyorum ama beğenilmeme şansı yok."