Şota Arveladze Süper Lig\'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni teknik direktörüne kavuşmaya hazırlanıyor.

ŞOTA ARVELADZE GERİ DÖNÜYOR

Radyospor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Kasımpaşa, eski teknik direktörü Şota Arveladze ile anlaşmaya vardı. İstanbul ekibinin, Gürcü teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

2012-2015 YILLARI ARASINDA ÇALIŞMIŞTI

Şota Arveladze, daha önce Kasımpaşa'da 2012 ve 2015 yılları arasında görev yapmış ve 91 maça çıkmıştı. 52 yaşındaki teknik adam, takımı ile 1.90'lık puan ortalaması yakaladı.

KARİYERİ

Arveladze, antrenörlük kariyerinde sırasıyla AZ Alkmaar, Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Maccabi Tel Aviv, Pakhtakor, Hull City ve Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı.