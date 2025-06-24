Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni teknik direktörüne kavuşmaya hazırlanıyor.
Radyospor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Kasımpaşa, eski teknik direktörü Şota Arveladze ile anlaşmaya vardı. İstanbul ekibinin, Gürcü teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Şota Arveladze, daha önce Kasımpaşa'da 2012 ve 2015 yılları arasında görev yapmış ve 91 maça çıkmıştı. 52 yaşındaki teknik adam, takımı ile 1.90'lık puan ortalaması yakaladı.
Arveladze, antrenörlük kariyerinde sırasıyla AZ Alkmaar, Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Maccabi Tel Aviv, Pakhtakor, Hull City ve Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı.
Son Dakika › Spor › Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı - Son Dakika
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