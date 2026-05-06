Sowe: Önümüzdeki Maçlar Çok Önemli

06.05.2026 14:59
Ali Sowe, Eyüpspor maçı öncesi kazanmak istediklerini vurguladı ve pes etmeyeceğini söyledi.

ÇAYKUR Rizespor'un Gambiyalı golcüsü Ali Sowe, ikas Eyüpspor maçı öncesi, "Bu önümüzdeki iki maç da aynı geçtiğimiz sezon içerisindeki tüm maçlar gibi önemli. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz, rakibimizin kim olduğu fark etmeden" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenmana çıkan yeşil mavililer, ısınma ve istasyon çalışması yaptı. Kısa alan pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Antrenman öncesi sahaya çıkan Mihaila DHA kamerasını omuzuna alıp takım arkadaşı Augusto'yu kayıt altına aldı. Oyuncuların o anları tebessüm ettirdi.

SOWE: HİÇBİR ZAMAN PES EDEN BİRİ OLMADIM

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gambiyalı golcü Ali Sowe kendi performansını değerlendirdi. Sowe, "Bu sezon yine aynı yerde, aynı takımla birlikte oldum. Bu sezonki niyetim de hep aynıydı. Elimden gelenin en iyisini yapıp takımıma yardımcı olmaktı. Bunda, bu olanları şu şekilde açıklayabiliriz; futbolda böyle şeyler olabiliyor. Tabii ki ben bireysel olarak beklentilere göre yaşamıyorum. Çünkü benim sorumlu olduğum takım arkadaşlarım ve takımımız var. Ben elimden gelenin en iyisini her zaman takım için vermeye çalışıyorum. Bireysel performansa gelecek olursak; evet, beni de tatmin etmeyen bir durum var. Ama ben hiçbir zaman pes eden biri olmadım, performansımın iyi ya da kötü olduğuna bağlı olarak. Devam etmek zorundayım ve devam edeceğim. İnsanların benden beklentisi hep gol atmam yönünde. Ama şunu da unutmamalıyız ki yardım etmem gereken takım arkadaşlarım ve destek olmam gereken bir takımımız var. Evet, memnun değilim şu anki performansından ama içinde bulunduğumuz durumdan ve puan tablosundaki ilerleyişimizden şu anlık memnunum" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ'

ikas Eyüpsor ve ardından Beşiktaş maçlarını kazanmak istediklerini söyleyen Sowe, "Takım olarak aslında yapacağımız şeyler belli. Planımıza sadık kalmak ve bunu yaparak da önümüzdeki maçların hepsini kazanmak. Bu önümüzdeki iki maç da aynı geçtiğimiz sezon içerisindeki tüm maçlar gibi önemli. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz, rakibimizin kim olduğu fark etmeden. Bir sonraki rakibimiz Eyüp, sizin de söylediğiniz gibi. Hedefimiz tabii ki kazanmak. Çünkü takım olarak önemli hedefimiz var önümüzde ve bu hedefi de gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

