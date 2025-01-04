Sözeri: Hatalarımızdan Ders Çıkartacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sözeri: Hatalarımızdan Ders Çıkartacağız

Sözeri: Hatalarımızdan Ders Çıkartacağız

Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Ankaragücü mağlubiyetini değerlendirerek ders alacaklarını söyledi.

04.01.2025 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ankaragücü'nü tebrik ediyorum, fazla söyleyecek bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz, hatalarımızdan ders çıkartacağız. Kırılma anları başımıza iş açıyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sözeri, "Baktığımız zaman anlık hatamızla yediğimiz gol başımıza iş açtı. Detaylara kadar çalışıyoruz ama taç atışından yediğimiz golle 1-0 öne geçti Ankaragücü. Kemal hoca yeni geldi. İştahlı, arzulu bir Ankaragücü vardı ama oyun ortada gidiyordu. Hatta bizim biraz daha üstünlüğünüz vardı. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonlar var, iptal eden gollerimiz var, biraz daha şanslı olsak VAR'a giden iptal edilen gollerin çok az farkla ofsayt olduğunu söylüyorlar, izlemedim ben. Futbolcularıma devre arasında söylenecek fazla bir şey yoktu. İyi direnç verdik, iyi oynadık, sabırla oynadık, disiplinli oynadık. Çok pozisyon vermedik ama nihayetinde geriye düştükten sonra tabii hamlelerimiz oldu. Üçlü formasyona döndük ama bazı oyuncularımız sakat olarak oynamadı. Bazı oyuncularımızın sakat olmaları ister istemez performansımızı etkiliyor. Tabii oyuncularımıza şunu söyledik; nasıl dört tane üst üste maç kazandılarsa iki kere üst üste mağlup oldular. O oyuncular da bizim oyuncularımız, bu oyuncular da bizim oyuncularımız. Panik yapmadan derslerimize iyi çalışarak bu hatalarımızdan dersler çıkararak tekrar lige devam edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir Kocaelispor maçı var. Sahamızda oynayacağız. Dolayısıyla Ankaragücü'nü tebrik ediyorum fazla söyleyecek bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz, hatalarımızdan ders çıkartacağız. Kırılma anları başımıza iş açıyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, ankara, Son Dakika

Son Dakika Spor Sözeri: Hatalarımızdan Ders Çıkartacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 10 yaşındaki çocuk TikTok’taki akımın kurbanı oldu 10 yaşındaki çocuk TikTok'taki akımın kurbanı oldu
18:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
18:12 Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
16:56 Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
16:33 Naci Görür’den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
22:15 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
22:03 ABD, Suriye’nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti
22:00 Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:51 Çorum’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
21:31 Beşiktaş, Rize’de yıllar sonra bir ilki yaşadı Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı
21:27 Avrasya Tüneli’nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı Avrasya Tüneli'nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:13 Eski emniyet amirlerine ’Cevheri Güven’ davası Eski emniyet amirlerine 'Cevheri Güven' davası
21:07 Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 19:39:30. #1.11#
SON DAKİKA: Sözeri: Hatalarımızdan Ders Çıkartacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.