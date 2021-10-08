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Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak - Son Dakika

Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak

08.10.2021 11:57

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek Arda Turan hakkında bomba bir karara vardı. Fatih Terim, Arda'nın yardımcı antrenör olarak kariyerine devam etmesini istiyor. Arda'nın da düşen performansı ve sakatlık sorunları sebebiyle bu fikri değerlendirebileceği aktarıldı. 34 yaşındaki tecrübeli kaptan, futbol kariyerine devam etmek isterse Galatasaray'dan ayrılmak zorunda.

Atletico Madrid'de tarih yazan Arda Turan'ın futbolculuk kariyeri sezon sonu bitebilir. Fatih Terim, tecrübeli futbolcunun yardımcı antrenör olarak ekibinde yer almasını istiyor.

Sezon sonunda mukavelesi bitecek Arda'nın, gençleşen takımda şans bulma ihtimali de gittikçe azaldı. Sakatlıklar ve düşen fiziksel performansı, tecrübeli futbolcuyu 'bırakma' kararına itebilir.

Galatasaray'da bomba karar! Arda Turan'la yol ayrımı

SELÇUK'LA BİRLİKTE OLACAK

Akşam'ın haberine göre; Selçuk İnan ve Arda Turan, Fatih Terim'in yeni kurmayları olacak. Teknik direktörlük hayalleri kuran Arda, hocasının yanında staja erken başlamaya sıcak bakabilir. Futbol kariyerine nokta koymak istemezse başka bir takıma gitmek zorunda.

Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak

Atletico Madrid, Fatih Terim, Arda Turan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak - Son Dakika
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