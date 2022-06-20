Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme'ye veda etti! Kulüp yayınladığı videoyla beğeni topladı

Yeni sezonda bordo-mavili formayı giymeyecek olan Anthony Nwakaeme'ye Trabzonspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER TONY"

Sosyal medya hesabından Nwakaeme'ye veda eden Trabzonspor, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony." ifadelerini kullanarak özel bir video yayınladı.

"HİÇBİR ŞEYİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Deneyimli futbolcu geçtiğimiz günlerde yayınladığı mesajda, "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazadık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım." sözlerini kullanmıştı.