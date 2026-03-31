3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

Euroleague maçında kameraların kendisine dönmesiyle gündem olan kadın, kısa sürede sosyal medyada büyük bir çıkış yakaladı.
Maç sırasında ekranlara yansıdıktan sonra dikkatleri üzerine çeken genç kadının sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı 90'dan 304 bine yükseldi.
Yaşanan bu hızlı yükselişin ardından genç kadının, nişanlısıyla olan fotoğraflarını hesabından kaldırdığı görüldü. Kısa sürede yaşanan bu değişim sosyal medyada geniş yankı bulurken, kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.
