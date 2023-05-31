Sözünde duracak mı? Icardi'nin 21 gole ulaşması sonrası tüm gözler Ümit Özat'a çevrildi - Son Dakika
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Sözünde duracak mı? Icardi'nin 21 gole ulaşması sonrası tüm gözler Ümit Özat'a çevrildi

31.05.2023 11:57

Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Ümit Özat, Icardi için "20 gol atarsa saçlarımı kırmızıya boyatacağım. Söz namus bizde." demişti. Arjantinli yıldızın, 21 gole ulaşması sonrası futbolseverlerin gözü Özat'a çevrildi. Özat yaptığı açıklamada, gece 12'de saçını kırmızıya boyayacağını söyledi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, MKE Ankaragücü maçında fileleri 2 kez havalandırarak gol sayısını 21'e yükseltti. Arjantinli yıldızın bu performansı sonrası akıllara Ümit Özat'ın verdiği söz geldi.

"SÖZ NAMUS BİZDE"

Ümit Özat daha önce yaptığı açıklamada, "'20 gol atamaz' dediğimde, 1 tane babayiğit de demedi ki 'Ben de saçımı laciverte boyatırım'. Icardi yalandan 3 gol attı, başladılar, 'Saçını boyatacak mısın?' diye. Bizim sözümüz söz. Söz namus bizde." ifadelerini kullanmıştı.

"SAÇIMI KIRMIZIYA BOYAYACAĞIM"

Ümit Özat yaptığı açıklamada gece 12'de saçlarını canlı yayında kırmızıya boyayacağını söyledi. Özat'ın bu açıklaması sonrası gözler eski futbolcunun yapacağı yayına çevrildi.

YORUMLAR (5)
  • Kemal Demir: Dansöz kıyafeti giyecekler de vardi sozunu tutmayan Cevap Yaz 27 2 Yayından Kaldır
  • selim yıldız: Gençler birliğini küme düşürursemde antrenör diplomamı yırtarım diyodun. Onu da gerceklestirseydin babayiğit. Seni severim ama çok iddialı konusuyon ama hep boş Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
  • Ahmet Kandemir: Artistligin Sonu Böyle olur genelde. Artislige ne gerek vardi Sas Ümit Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
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Mauro Icardi, Galatasaray, Ümit Özat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sözünde duracak mı? Icardi'nin 21 gole ulaşması sonrası tüm gözler Ümit Özat'a çevrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sözünde duracak mı? Icardi'nin 21 gole ulaşması sonrası tüm gözler Ümit Özat'a çevrildi - Son Dakika
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