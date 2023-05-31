Sözünde duracak mı? Icardi'nin 21 gole ulaşması sonrası tüm gözler Ümit Özat'a çevrildi

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Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, MKE Ankaragücü maçında fileleri 2 kez havalandırarak gol sayısını 21'e yükseltti. Arjantinli yıldızın bu performansı sonrası akıllara Ümit Özat'ın verdiği söz geldi.

"SÖZ NAMUS BİZDE"

Ümit Özat daha önce yaptığı açıklamada, "'20 gol atamaz' dediğimde, 1 tane babayiğit de demedi ki 'Ben de saçımı laciverte boyatırım'. Icardi yalandan 3 gol attı, başladılar, 'Saçını boyatacak mısın?' diye. Bizim sözümüz söz. Söz namus bizde." ifadelerini kullanmıştı.

"SAÇIMI KIRMIZIYA BOYAYACAĞIM"

Ümit Özat yaptığı açıklamada gece 12'de saçlarını canlı yayında kırmızıya boyayacağını söyledi. Özat'ın bu açıklaması sonrası gözler eski futbolcunun yapacağı yayına çevrildi.