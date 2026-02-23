Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı - Son Dakika
Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı

23.02.2026 16:07
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin Torino ekibindeki geleceği Galatasaray ile oynanacak mücadelede alınacak skora bağlı. Torino ekibi, İtalyan teknik adam ile Roma maçı öncesi yollarını ayırabilir.

Tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti için çanlar çalıyor.

KADERİ GALATASARAY MAÇINA BAĞLI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 66 yaşındaki İtalyan teknik adam Luciano Spalletti'nin kaderi Galatasaray maçına bağlı. Haberde, üzerinde büyük baskı olan Spalletti'nin Galatasaray ile oynanacak müsabakada yenilgi alması halinde yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

ROMA MAÇINDA TAKIMININ BAŞINDA OLMAYABİLİR

Juventus yönetiminin Galatasaray karşısında mutlak galibiyet beklediği belirtilen haberde, aksi bir sonuç alınması durumunda deneyimli çalıştırıcının hafta sonunda oynanacak Roma maçında takımının başında olamayacağı aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Takımının başında bu sezon 25 maça çıkan Spalletti; 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

