Spalletti\'nin kaderi Galatasaray\'a bağlı

Tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti için çanlar çalıyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 66 yaşındaki İtalyan teknik adam Luciano Spalletti'nin kaderi Galatasaray maçına bağlı. Haberde, üzerinde büyük baskı olan Spalletti'nin Galatasaray ile oynanacak müsabakada yenilgi alması halinde yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Juventus yönetiminin Galatasaray karşısında mutlak galibiyet beklediği belirtilen haberde, aksi bir sonuç alınması durumunda deneyimli çalıştırıcının hafta sonunda oynanacak Roma maçında takımının başında olamayacağı aktarıldı.
Takımının başında bu sezon 25 maça çıkan Spalletti; 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.
