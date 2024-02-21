Sparta Prag, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sparta Prag, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı

Sparta Prag, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Çekya'nın Sparta Prag ekibi, teknik direktör Brian Priske yönetimindeki antrenmanlarını tamamladı. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

21.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Çekya'nın Sparta Prag ekibi, hazırlıklarını tamamladı.

Strahov Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Brian Priske yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Futbolcular bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Sparta Prag, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sparta Prag, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:26:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sparta Prag, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement