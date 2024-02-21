Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, Galatasaray Maçını Sabırsızlıkla Bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Çekya ekibi Sparta Prag'ın teknik direktörü Brian Priske, karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Letna Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Priske, Galatasaray'ın güçlü bir rakip olduğunu dile getirerek, "Galatasaray, bireysel yetenekli futbolculara sahip iyi bir takım. Geçen hafta bunu gördük. Maçın kritik anlarında bireysel yetenekleriyle bizi cezalandırdılar. Bir gol avantajıyla geldiklerini biliyoruz. Onlara evimizde daha kaliteli oynadığımızı göstermeliyiz." dedi.
Futbolcuları Matej Rynes, Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic'in cezaları nedeniyle yarın maçta görev yapamayacağını hatırlatan Priske, "Herkesin hazır olmasını isterim ama cezalı futbolculardan dolayı bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Bu da futbolun bir parçası. O yüzden geniş bir kadromuz var. Kaliteli birçok oyuncumuz var. Üç yeni oyuncu oynayacak ve oynamayanların yerini dolduracak. " diye konuştu.
Brian Priske, müsabakayı taraftarlarının önünde oynamanın avantaj olacağını vurgulayarak, "Taraftarlarımızdan çok beklentimiz var. Yarın onlara ihtiyacımız var. Evimizde başarılı bir takımız. Buradaki rövanşı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Danimarkalı teknik adam, sakatlığı geçen futbolcularından Yaroslav Zeleny'nin de oynamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Filip Panak: "Muslera gerçekten bir efsane"
Toplantıya katılan Sparta Prag oyuncusu Filip Panak, yarın önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Yarınki maç önemli. Beklentimiz gayet yüksek. 1,5 yıllık bir sürecin, emeğimizin sonucunda ulaştığımız bir noktada şimdi bunun meyvelerini topluyoruz. Umarım başarılı olup, bir sonraki tura geçeceğiz. Standart antrenmanlarımızın dışında penaltılara yönelik bir çalışma yapmadık." diye konuştu.
Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu dile getiren Panak, "Galatasaray kaliteli oyunculara sahip. Özellikle hücumdaki oyuncuları çok iyi. İlk maçta arkadaşlarım iyi oynadı ama gördüğümüz gibi büyük oyuncuların yaptığı bazı şeyleri herkes yapamıyor. Galatasaray'ın sahip olduğu bazı büyük oyuncular, özel durumlarda kendini gösteriyor. Genel olarak rakibin hücum gücünün en büyük tehlike olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Filip Panak, maçı taraftarları önünde oynayacaklarını hatırlatarak, "Son zamanlarda deplasmana göre evimizde çok daha başarılıyız. Taraftarımız bize destek oluyor. Başarısızlık olsa bile arkamızda duruyorlar. Letna Stadı'ndaki son maçlarımızda tribünler hep doluydu. Yarın da çok hareketli ve heyecanlı bir ortamda maça çıkacağız." şeklinde görüş belirtti.
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera hakkında övgüyle konuşan Panak, "Muslera gerçekten bir efsane. Yaşına rağmen çok başarılı. Ayakla oynama kalitesi çok yüksek. Hücumların kurulmasında ve Galatasaray'ın oyununu yöneten kişiler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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