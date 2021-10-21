1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu düzenlenecek

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, 3 sporcunun katılımıyla 23 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

Maratonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, ultra maraton bir yarış düzenlediklerini söyledi.

Dünya'nın farklı ülkelerinde bununla ilgili çeşitli yarışların olduğunu dile getiren Vanlı, "Bizde bunlara rakip olmak üzere cennet vatanımızda böyle bir organizasyon planladık. Benzer yarışları ülkemizin diğer yerlerinde de tertip ediyoruz. İstanbul Büyükçekmece Körfezi'nde üçüncü defa bu sene tertip ettik. Önümüzdeki sene Mudanya Körfezi devreye girecek 12 kilometre ve bunların hepsinin üzerinde İskenderun Körfezi yarışımız 36 kilometre olarak harika bir parkur hediye etme gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada önceliklerinin sporcunun sağlığı ve güvenliği olduğunun altını çizen Vanlı, her sporcuya bir teknenin refakat edeceğini vurguladı.

23 Ekim Cumartesi günü Adana Yumurtalık Sahili'nden başlayacak yarış, İskenderun Sahili'nde son bulacak.