12. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın şampiyonu Wade Young oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 12. Sea To Sky Enduro Yarışları'nda Güney Afrikalı sporcu Wade Young şampiyonluğu kazandı.

33 ülkeden 355 sporcunun mücadele ettiği yarışların, Çamyuva sahilinden Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine uzanan dördüncü ve son gün mücadeleleri tamamlandı. 64 kilometrelik "Olympos Dağı Yarışı" etabının kazananı, 3 saat 26 dakika 30 saniyelik derecesiyle Mario Roman oldu.

İspanyol sporcuyu 3 saat 26 dakika 53 saniye ile Güney Afrikalı sporcu Wade Young, 3 saat 33 dakika 31 saniye ile Bulgar motosiklet yarışçısı Teodor Kabakchiev takip etti.

Wade Young, toplamda 6 saat 46 dakika 8 saniyelik derecesiyle 12. Sea To Sky Enduro Yarışları'nı ilk sırada tamamladı. Young'ı 6 saat 48 dakika 26 saniye ile Mario Roman, 7 saat 3 dakika 4 saniye ile Güney Afrika'dan Travis Teasdale izledi.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Organizasyonun genel direktörü Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, yaptığı açıklamada, denizden gökyüzüne organizasyonunun "Dünyanın en popüler ve en zorlu enduro yarışları"ndan biri olduğunu, değişik ülkelerden yüzlerce sporcuyu bir kez daha ağırladıklarını belirtti.

Etkinliğin her yıl büyüdüğünü, bölgeye ve ülkenin spor turizmine büyük katkı sağladığını vurgulayan Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile tüm sponsorlara organizasyona desteklerinden dolayı teşekkür etti.