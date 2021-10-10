18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Portekiz'e yenildi

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ikinci maçında karşılaştığı Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Daco Getica Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'in gollerini 2. dakikada Alfonso Silva, 60. dakikada Lucas Anjos ve 64. dakikada Youssef Chermiti kaydetti.
Ay-yıldızlılar, hazırlık turnuvasında son maçını 12 Ekim'de Romanya ile oynayacak.
Kaynak: AA
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