19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'teki Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan maçta milli takımın golünü 46. dakikada Polat Abay attı. Kuzey Makedonya'nın golünü 70. dakikada Besar Gudjufi kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, 11 Ekim Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.