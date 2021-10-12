A Milliler, 2-1'lik Letonya galibiyetinin ardından yurda döndü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Letonya'yı Burak Yılmaz 'ın 90+8'deki penaltı golüyle son dakikada 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı yurda döndü. Milli kafileyi taşıyan uçak saat 14.30'da İstanbul Havalimanı 'na iniş yaptı. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan milliler daha sonra havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Letonya 'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı , yurda döndü.

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