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Spor A.Ş.'den madalyalara ambargo - Son Dakika

Spor A.Ş.'den madalyalara ambargo

02.02.2022 11:22
Spor A.Ş.'den madalyalara ambargo

Kayseri Wushu Şampiyonası'na, 16 madalya alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü damgasını vurdu.

Kayseri Wushu Şampiyonası'na, 16 madalya alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü damgasını vurdu. BüyükşehirBelediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları tebrik etti.

Kayseri Wushu Şampiyonası büyük bir katılım ile gerçekleşti. Şampiyonaya katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları toplamda şampiyonadan 16 madalya ile ayrıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kulüp antrenörleri ve sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve aldıkları dereceler ise şu şekilde:

Hayriye Türksoy Hançer Büyük Bayan Sanda 48 kg birinci, Zehra Yılmaz Büyük Bayan Light Sanda 70 kg birinci, Muhammet Ali Yıldırım Light Sanda B Yıldız 41 kg birinci, Elif Ceren Uzunçakmak B Yıldız Light Sanda 48 kg birinci, Ecrin Gülay Düzgün A Yıldız Sanda 45 kg birinci, Aslıhan Turhan B Yıldız Light Sanda 38 kg birinci, Gül Reyhan Doğaner B Yıldız Light Sanda 32 kg birinci, Elif Ceyda Yalçın A Minik Light Sanda 29 kg birinci, Ayşegül Koçer Genç B Light Sanda 52 kg birinci, Seher Ertürk Genç A Light Sanda 48 kg birinci, Şahabettin Aksu Genç A Light Sanda 52 kg birinci, Sude Özkul Genç A Light Sanda 52 kg birinci, Şura Nur Arı Genç A Light Sanda 56 kg birinci, Mustafa Gökhan Gürbüz Genç A Light Sanda 60 kg birinci, Buket Kaya Büyükler Light Sanda 65 kg birinci, Aslıhan Koçer Genç A Light sanda 60 kg üçüncü. - KAYSERİ

Spor A.Ş.'den madalyalara ambargo

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, gençlik, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor A.Ş.'den madalyalara ambargo - Son Dakika Spor


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