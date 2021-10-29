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Abdullah Avcı: "İyi yoldayız" - Son Dakika

Abdullah Avcı: "İyi yoldayız"

29.10.2021 23:35

- Abdullah Avcı: "İyi yoldayız" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi yolda olduklarını söyledi.

- Abdullah Avcı: "İyi yoldayız"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi yolda olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avcı, karşılaşmada sakatlanan Gervinho'nun durumuna ilişkin olarak sözlerine başlayarak, "Gervinho'nun MR'ı çekildi, sağ çapraz bağı kopmuş. Geçmiş olsun. Hem kulübümüze hem Gervinho'ya geçmiş olsun. Büyük ihtimal, 5-6 aylık süreçtir. Bazen maçı kazanıyorsun duyguların yukarı çıkıyor ama insan, oyuncu sağlığı önemli" dedi.

Avcı, bu oyuncunun yerine bir arayış olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, "Zaten sezon başından beri bir planlamamız var. Yarışırken de transfer için arayışımız devam ediyor her bölgeye isim bakıyoruz. Ama Gervinho'nun sakatlığı sonrası net bir kanat oyuncusu olacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

"İnşallah doğru izler bırakırım"

Maç sonunda tribünlerin kendisini çağırması sonrası göz yaşlarını tutamamasına ilişkin ise Avcı, "Duygusal adamımdır. Ben de bu yörenin insanıyım. Şehri, insanları samimiyetini seviyorum. Kasım 10'da 1 sene olacak. Çok güzel duygular yaşıyorum. Bu duyguya, coşkuya, tarihe inşallah doğru izler bırakırım. Bir teknik adama oyuncu grubuna yaşaması çok güzel duygular yaşatıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Avcı, ligde kolay maçın olmadığını belirterek, "Herkesin bir takım organizasyonları, oyuncu kalitesi var. Rizespor takımın ön tarafında orta sahasında her an oyunu değiştirecek oyuncuları var. Tabeladaki yeri oyunu oyuncu kalitesini yansıtmıyor. Oyunda geriye düşebilirsin. İki kez formasyon değişikliği yaptım. İyi bir yoldayız taraftar destek oluyor. Bunun temeli iletişim, saygı ve sevgi. Ligin daha 11. haftasını oynadık. Sabırlı, sakin olunmalı, destek istiyorum. Bunu duyguları karıştırmadan istiyorum" dedi.

Abdullah Avcı: İyi yoldayız
Abdullah Avcı: İyi yoldayız
Abdullah Avcı: İyi yoldayız
Abdullah Avcı: İyi yoldayız
Abdullah Avcı: İyi yoldayız

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Rizespor, Gervinho, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'İyi yoldayız' - Son Dakika Spor


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