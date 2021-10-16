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Altay evinde Fatih Karagümrük'le rakip - Son Dakika

Altay evinde Fatih Karagümrük'le rakip

16.10.2021 11:19
Altay evinde Fatih Karagümrük'le rakip

SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Gaziantep FK'ya 4-1 mağlup olan Altay, yarın İzmir'de Vavacars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Gaziantep FK'ya 4-1 mağlup olan Altay, yarın İzmir'de Vavacars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP tribün 327, numaralı 164, maraton 55, kale arkası 28 TL'den satışa sunuldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nükseden Şilili sol kanat Rodriguez, tedavisi süren sol kanat Eren ve hafif sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Cem forma giyemeyecek.

Gabon Milli Takımı'na giden ön libero Poko'nun ise bugün İzmir'e döneceği, tecrübeli oyuncu için son kararı teknik direktör Mustafa Denizli'nin vereceği ifade edildi. Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 yenilgi ile 15 puan toplayan İzmir ekibi 5'inci sırada, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan 14 puanlı Fatih Karagümrük ise 7'nci basamakta yer alıyor. Siyah-beyazlılar iç sahada üst üste 3'üncü galibiyetini almaya çalışacak.

NİHAT ÖZDEMİR'E ZİYARETAltay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i makamında ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya gelerek Süper Lig ve kulübümüz ile ilgili birçok konuda fikir alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.Başkan Ekmekçioğlu, TFF Başkanı Özdemir'e üstünde isminin yazılı olduğu 35 numaralı bir Altay forması ve Altay'ın şampiyonluk maçında giydiği formadan alınan bir parça hediye etti.FEHMİ ÇELİKALTAY YASI

Altay'da uzun yıllar kulüp müdürü ve genel müdür olarak görev alan Fehmi Çeliktay, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1933 doğumlu Fehmi Çeliktay'ın yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettiği öğrenildi. Çelikaltay'ın cezanesi bugün ikindi namazının ardından Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeki görevinden istifa ettikten sonra Mazhar Zorlu'nun başkan olduğu 1980'li yıllarda Altay'da göreve başlayan ve 26 yıl kulübe hizmet eden Fehmi Moldur, Altay'a olan bağlılığı nedeniyle soy ismini Çelikaltay olarak değiştirdi. 2007'de Nafiz Zorlu döneminde görevine son verilen Fehmi Çelikaltay, 2010'da Ahmet Taşpınar döneminde danışman olarak 1 yıl kadar görev yaptı.


Altay evinde Fatih Karagümrük'le rakip
Altay evinde Fatih Karagümrük'le rakip
Altay evinde Fatih Karagümrük'le rakip
Altay evinde Fatih Karagümrük'le rakip
Altay evinde Fatih Karagümrük'le rakip
Altay evinde Fatih Karagümrük'le rakip

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay evinde Fatih Karagümrük'le rakip - Son Dakika Spor


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