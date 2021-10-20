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Altındağlı boksörler madalya avcısı - Son Dakika

Altındağlı boksörler madalya avcısı

20.10.2021 09:19
Altındağlı boksörler madalya avcısı

Altındağlı boksörler madalyaları kimseye kaptırmıyor.

Altındağlı boksörler madalyaları kimseye kaptırmıyor. Altındağ Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı boksörleri, "Amatör Spor Haftası Boks Müsabakaları" kapsamında, toplamda 11 madalya alarak, müsabakaların yıldızı oldu.

Altın yumruklar madalyaları topladı. Altındağ Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında yarışan genç boksörler, Amatör Spor Haftası nedeniyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası Boks Müsabakaları"nda yıldız gibi parladı. Altındağlı sporcular, Şefik Tetik Spor Salonu'nda yapılan müsabakalardan toplamda 11 madalya ile döndü. Altın yumruklar, 4 ilden, 22 kulübe bağlı, 194 sporcunun kıyasıya yarıştığı müsabakalara adlarını altın harflerle yazdırdı.

7 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya

Altındağlı sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Sporcularımız yarışlarda rakiplerine alacak madalya bırakmadı adeta. 7 birincilik, 3 ikincilik, bir de üçüncülük madalyası alan tüm başarılı sporcularımızı ve onları yetiştiren, emek veren hocalarını tebrik ediyorum. Sporcularımızın, ileride daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi. - ANKARA

Altındağlı boksörler madalya avcısı
Altındağlı boksörler madalya avcısı
Altındağlı boksörler madalya avcısı
Altındağlı boksörler madalya avcısı
Altındağlı boksörler madalya avcısı

Altındağ, Ankara, Altın, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altındağlı boksörler madalya avcısı - Son Dakika Spor


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