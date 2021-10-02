Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası sona erdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen Serbest Dalış Dünya Kupası sona erdi.

CMAS-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası rekorlarla sona erdi. 19 ülkeden 54 sporcunun katıldığı Dünya Kupası'nda, Türk Milli Takımı, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.

Organizasyonda, 2 dünya ve 2 Türkiye rekoru kırıldı. Kupa mücadelesine katılan ülkelerin sporcuları, yaptıkları derecelerle sporcular kendi ülkelerine ait 26 ulusal rekora imza attı.

Dünya Kupası'nda dereceye giren sporcuların madalyaları, Kaş'ta TSSF tarafından 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ödül töreninde takdim edilecek.

"Son derece başarılı sonuçların elde ettik"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, gazetecilere, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliği ve Kaş Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirdikleri Dünya Kupası'nı, 19 ülkeden 54 sporcunun katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaş'ın uluslararası dalış merkezi olduğunu gösteren bu yarışmada 2 dünya rekoru, 2 Türkiye rekoru ve toplamda 26 ulusal rekor kırıldığını aktaran Özen, "Rekorlar kupası dememiz yanlış olmaz. Son derece başarılı sonuçların elde edildiği, bizi gururlandıran, ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz uluslararası bu yarışmada madalya kazanan tüm sporcuları kutluyorum. Özellikle Dünya Kupası'nda ülkemizi 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 madalya ile temsil eden milli takım sporcularımızı, antrenörlerimizi alkışlıyorum." diye konuştu.