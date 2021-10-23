Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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