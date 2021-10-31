Arkas Spor, Efeler Ligi'nde yarın Ziraat Bankkart'ı konuk edecek

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk mağlubiyetini geçen hafta alan Arkas Spor, 6. haftada yarın Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, İzmir'de oynadıkları ilk 2 maçı kazandıklarını hatırlattı. Ziraat Bankkart'ı da yenerek haftayı kayıpsız kapatmak istediklerini bildiren Özden, "Geçen sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'ı en iyi şekilde ağırlayıp sahadan galibiyetle ayrılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor-Ziraat Bankkart müsabakası Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak.