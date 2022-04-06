Spor AŞ Buz Hokeyi takımı Ankara'da farklı kazandı - Son Dakika
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Spor AŞ Buz Hokeyi takımı Ankara'da farklı kazandı

06.04.2022 17:03
Spor AŞ Buz Hokeyi takımı Ankara'da farklı kazandı

Kayseri Spor AŞ'nin Gençlik ve Spor Kulübü Buz Hokey Takımı Ankara'da düzenlenen maçlarda iki rakibini de farklı yenerek Kayseri'ye döndü.

Kayseri Spor AŞ'nin Gençlik ve Spor Kulübü Buz Hokey Takımı Ankara'da düzenlenen maçlarda iki rakibini de farklı yenerek Kayseri'ye döndü.

2-3 Nisan tarihleri arasında Ankara'da Buz Hokeyi 2021-2022 Sezonu U18 Genç Kadınlar Ligi maçları yapıldı. Kayseri Kayseri Spor AŞ'nin Gençlik ve Spor Kulübü Buz Hokey Takımı Ankara'da ilk olarak Yükseliş Spor Kulübü ile karşılaştı ve karşılaşmayı 15-4 gibi büyük bir farkla kazandı.

Kayseri Spor AŞ'nin Gençlik ve Spor Kulübü Buz Hokey Takımı ikince maçını Kutalmışbey Spor Kulübü ile yaptı ve bu karşılaşmayı da 6-3 kazanarak Kayseri'ye döndü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor AŞ Buz Hokeyi takımı Ankara'da farklı kazandı - Son Dakika


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