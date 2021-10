Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçının ardından

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor'un Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçın ardından, "Tabii ki ikinci yılımızda Avrupa'ya gidersek çok mutlu olacağız." dedi.

Savaş, stadyum önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş'ın çok güçlü bir takım olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın güçlü bir camia ve her futbolcusunun çok değerli olduğunu belirten Savaş, Hatayspor'un da son yıllarda yukarı tırmandığını dile getirdi.

Geçen sezonu 6. sırada bitirdiklerini anımsatan Savaş, "Mütevazi bir takımız ve bugünde takımımız çok dirençli ve haddini bilerek oynadı. Bu oyun sonunda da 1-0 galip geldi. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Çünkü her iki takım da centilmence oynadı. Gülen, Hatayspor oldu. Gerçekten de bu mütevazi kadroyla Hatayspor lige tat katmaya devam ediyor. Biz takımımızın bundan sonraki maçlarında da başarılı olacağına inanıyoruz. Her iki takımı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübün hedefleriyle ilgili sorulan bir soruya da Savaş, "Biz geçen ve bu yıl ilk 10 diye hedef koyduk ama tabii ki sahada ki performansı ve sonucu futbolcular belirliyor. Biz ne kadar yukarda ligi bitirirsek o kadar mutlu olacağız. Tabii ki ikinci yılımızda Avrupa'ya gidersek çok mutlu olacağız." diye cevap verdi.