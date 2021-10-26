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Aydın'da futbolun ilk kadın başkanı - Son Dakika

Aydın'da futbolun ilk kadın başkanı

26.10.2021 14:43
Aydın'da futbolun ilk kadın başkanı

AYDIN 1'inci Amatör Küme takımlarından Esnafgücü Arslanlıspor'un başkanlığına seçilen Meltem Tuğral, ildeki ilk kadın futbol kulübü başkanı oldu.

AYDIN 1'inci Amatör Küme takımlarından Esnafgücü Arslanlıspor'un başkanlığına seçilen Meltem Tuğral, ildeki ilk kadın futbol kulübü başkanı oldu. Nazilli ve çevresinde esnafların sorunlarına çözüm üretebilmek adına kurulan Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği'nin başkanlığını yapan Tuğral, isim sponsoru oldukları Esnafgücü Arslanlıspor'da da olağanüstü genel kuralla başkanlığı devraldı.

Meltem Tuğral, "Yeni sezonda Esnafgücü Arslanlıspor olarak 1'inci Amatör Küme'de mücadele edecek takımımızın amacını şampiyonluk, şampiyonluk dışında da gençleri spora özendirmek ve sokaktan kurtarmak, kadınlarımız ile birlikte futbola yeni bir bakış açısı kazandırmak, amatör futbolun sorunlarını gündeme taşımak olarak belirledik. Saha dışında ebedi dostumuz sahada ezeli rakibimiz olan tüm takımlarımıza hatasız, kazasız, sakatlıksız bir sezon diliyorum" dedi.

"AMATÖR FUTBOLUN YANINDA DEĞİL İÇİNDE OLACAĞIZ"

Esnafın her alanda hayatın içinde olduğunu klip ve tanıtımlar ile anlatarak, özellikle yerel esnaf, yerel ekonominin gelişmesine yönelik çalışmalar yapan Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği olarak sporun, özellikle futbolun Nazilli için önemli gündem maddelerinden biri olduğunu bildiklerini belirten Başkan Tuığral, "Geçtiğimiz yıl amatör futbol kulüpleri destek programına pandemi öncesi başlandı fakat liglerin tatil edilmesi nedeniyle projede ilerleyemedik. Pandemi sonrası ise Arslanlıspor Başkanı Hakan Tekeoğlu ile protokol imzalayarak kulübün adını Esnafgücü Arslanlıspor olarak değiştirdik ve amatör futbolun yanında değil içinde olmaya karar verdik" şeklinde konuştu.


Aydın'da futbolun ilk kadın başkanı
Aydın'da futbolun ilk kadın başkanı
Aydın'da futbolun ilk kadın başkanı

Pandemi, Nazilli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın'da futbolun ilk kadın başkanı - Son Dakika Spor


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