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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Iraklis'e konuk olacak - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Iraklis'e konuk olacak

19.10.2021 09:37
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Iraklis'e konuk olacak

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 2. haftasında yarın Yunanistan ekibi Iraklis ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 2. haftasında yarın Yunanistan ekibi Iraklis ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Selanik kentindeki Ivanofio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Organizasyondaki ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, yarın kazanarak 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Iraklis ise ilk müsabakasında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'e deplasmanda 71-63 mağlup oldu.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Iraklis'e konuk olacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Iraklis'e konuk olacak - Son Dakika
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